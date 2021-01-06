الثني يتعهد بحل مشكلة البنية التحتية في خليج السدرة

تعهد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الأربعاء، بتلبية كل احتياجات بلدية خليج السدرة حسب الأولية في كل القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشكلات الطرق في مختلف مناطق البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالحميد الأطيوش، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع سير العمل ببلدية خليج السدرة، والأوضاع الخدمية والمعيشية لسكانها، وأبرز احتياجاتها والمشكلات والعراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات إيجاد الحلول اللازمة لها.

كما ناقش الثني سير عمل جهاز الحرس البلدي في البلدية، مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاته حتى يتمكن من تنفيذ مهامه المناطة به داخل نطاق اختصاص البلدية.

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