لجنة “5+5” ترعى تبادل محتجزين بين الجيش والوفاق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تبادل 35 محتجزاً من قوات الوفاق والجيش الوطني، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف.

وفيما رحّبت البعثة في بيان بهذه الخطوة، أكدت أنها تأتي ضمن إجراءات بناء الثقة المقررة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، يعد “نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ودعت البعثة الأممية كِلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أتمت اللجنة العسكرية أول عملية تبادل للمحتجزين بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق بمنطقة الشويرف، وضمت العملية 15 محتجزاً من قوات الوفاق و33 من منتسبي الجيش الوطني.

يشار إلى أن العملية تأتي من ضمن التفاهمات التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعاتها في مدينة سرت.

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