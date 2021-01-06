موظفو صندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الليبية يطالبون بإقالة إدارة الهيئة

طالب العاملون بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الليبية، والمشمولون بالخدمات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتشكيل لجنة إدارة جديدة وإعفاء اللجنة المكلفة حالي، وأكدوا في بيان أصدروه ضرورة مراعاة التوزيع العادل لأعضاء لجنة الإدارة وفقا للرقعة الجغرافية للبلاد.
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قناة ليبيا
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