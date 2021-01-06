الفيتوري: الولايات المتحدة خططت لتفجير طائرة لوكربي تمهيدا لاحتلال ليبيا

قال المحلل السياسي مصطفى الفيتوري اليوم الأربعاء، أن رئيس جبه البوليساريو السابق محمد عبد العزيز قد أكد له في وقت سابق أن الولايات المتحدة خططت لتفجير طائرة لوكربي لإلصاق التهمة بليبيا تمهيدا لاحتلالها.

وأوضح الفيتوري أن الدكتور سعد الدين عبد الوكيل نقل هذه الرواية عن محمد عبد العزيز مضيفا أن الولايات المتحدة خططت لإلصاق التهمة بليبيا في أغسطس 1989 أي قبل تلفيق التهمة لشخصين ليبيين عام 1991 و8 أشهر بعد الكارثة، وبين أن الهدف كان التمهيد لعمل عسكري واسع ضد ليبيا و تدميرها واحتلالها.

وتابع أن المنشق الشيوعي والشاعر التشيكي، فاتسلاف هافل، وصل إلى السلطة في دولة التشيك صرح بأن ليبيا من بين الدول القليلة التي تحصلت على مادة السيميتيكس البلاستيكية المتفجرة، وقبل ذلك انتشرت في الإعلام صورة إصبع يحمل حبيبة سيميتيكس حجمها ميلليمتر في تصاعد يهدف لحبك القصة.

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