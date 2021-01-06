المسماري: الوحدات العسكرية في سبها طردت المجموعات المسلحة والمرتزقة

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجنوب الغربي والجنوب الشرقي أراضٍ مفتوحة وواسعة ومليئة بالخيرات نفط ومياه، وبالتالي من يريد زرع الفوضى يعمل في هذه المنطقة.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، ورصدته “الساعة 24″، أن المنطقة العسكرية سبها عالجت الفوضى وطردت المجموعات المسلحة خارج سبها، مضيفا: نعرف من وراء تجنيد هذه المجموعة ومن جند المرتزقة الأجانب ومدهم بالأموال.

وأشار الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية إلى أن تعليمات القيادة العامة مشددة للعمل على مدار الساعة من أجل إيضاح الحقيقة أمام الرأي العام.

وتابع: “الأمور هادئة جدا ولا توجد أي تحركات معادية على خطوط النار وخطوط التماس، ويجب أن نقف يدا وصفا واحدا من أجل استقلال ليبيا”.