البعثة الأممية تتابع اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية حول الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اجتمعوا الثلاثاء لمتابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في 14-15 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأضافت البعثة أن الاجتماع ضم وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة، امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق الوطني، محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني. وشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ورحبت البعثة بشدة باستئناف اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي التأم للمرة الأولى في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بعد ست سنوات من التعطيل. وحثّ أعضاء مجموعة العمل الاقتصادية جميع الأطراف على مواصلة البناء على هذه الامثلة للتعاون من أجل المصلحة الوطنية.

وقالت أيضا إن “هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً. وسوف يسهم قرارمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرفوالذي تم تنفيذه في 3 كانون الثاني/ يناير 2021في تعزيز قيمة الدينار الليبيوتخفيضأسعار السلع الأساسية والحد من عملياتغسيل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف. كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار المرتقب لمصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأزمة المصرفية من خلال تقليل التأخر في مقاصة الشيكات. فقد هددت هذه الأزمة بشكل متزايد نزاهة النظام المصرفي الليبي وساهمت في أزمة السيولة”.

وأفادت وزارة المالية أنه قد تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية والتي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021. وسيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة. واتفق المشاركون على ضرورة تخصيص الأموال بشكل فعال للإنفاق التنموي، بما في ذلك تخصيص الأموال للحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط والخدمات الأساسية، تحديداً قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني لسنوات من الإهمال.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التزامهم بمواصلة دعم الحوار الاقتصادي الليبي لتعزيز التقدم المحرز من جانبالليبيين نحو توحيد الميزانية وتحسين إدارة إيرادات النفط بشفافية.