ممثلون لملتقى الحوار السياسي الليبي يدعون لتشكيل لجنة التسوية الوطنية

دعت مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ما سمتها القوى الديمقراطية المدنية إلى تشكيل لجنة التسوية الوطنية للحل الشامل للخروج بالبلاد من أزمتها الناتجة من التدخلات الدولية والإقليمية واستعادة السيادة، وإنهاء حالة الانقسام التى ساهمت اجندات ايديولوجية مرتبطة بالخارج في تفاقمها.

واعتبرت المجموعة أن الخطوة تأتي “حفاظا علي الملكية الليبية للحوار السياسي وحرصا علي المصلحة الوطنية العليا ورفضا للهيمنة والأجندات الأجنبية، وبعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش والاستحواذ، وتحقيقا للشفافية المفقودة”.

ودعت المجموعة إلى تشكيل الجنة لكي تتولى “دعم ملتقى الحوار وتقويمه في اطار الثوابت والضوابط الوطنية والتواصل مع مختلف القوى والكيانات السياسية للوصول الى حل توافقي يحقق المشاركة الايجابية الفاعلة لجميع ابناء الوطن الواحد والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة على حساب الوطن وعدم التشبث او المراهنة على اسماء محددة كما يحاول البعض تمريرها عبر تحالفات تقودها فئة بعينها.

وأشارت إلى أن لجنة التسوية الوطنية بالعمل مع البعثة الأممية في اطار الدعم والتشاور فقط كما جاء في قرار إنشاء بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.