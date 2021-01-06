«صندوق التضامن الاجتماعي» يفتتح فرعا جديدا في درنة

افتتحت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مقر الفرع بمجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة درنة وذلك بعد صيانته بالكامل.

وحسب مكتب الإعلام بالهيئة، حضر الحفل رئيس لجنة الإدارة الدكتور إبراهيم الجيار، ومدراء الإدارات والمكاتب الذين كان في استقبالهم مدير الفرع وعدد من الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن التصميم الحالي للفرع سوف يساعد الموظفين للتواصل مع المواطنين بشكل أسرع وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل مثالي.

كما أقيم على هامش حفل الافتتاح توزيع الدروع وشهادات الشكر والتقدير للموظفين المميزين خلال عام الماضي وتكريم الطلبة الناجحين بالشهادة الثانوية المهنية للصم وضعاف السمع.

كذلك تم تكريم كافة الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت المساعده والعون لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة درنة.