البعثة الأممية ترحب بتبادل الأسرى بين الجيش وقوات الوفاق.. وتدعو لاستكمال مفاوضات إعادة فتح الطريق الساحلي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بخبر تبادل 35 محتجزاً، بين الجيش وقوات الوفاق، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف.

وأوضحت البعثة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك يأتي ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة، أن هذا يعتبر التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، نتيجة الالتزام من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت البعثة في ختام بيانها، كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

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