صرمان تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي إصابات أو حالات شفاء اليوم.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حالات الوفاة المسجلة اليوم منها حالة من الشاطئ، وحالتين من صرمان المدينة.

وأكدت اللجنة، أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان لم يتسلم أي نتائج اليوم.

وذكرت اللجنة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس داخل البلدية بلغ 1036 حالة، والحالات النشطة 227 حالة، وحالات الشفاء 747 حالة، مضيفة أن حالات الوفاة بلغت 62 حالة.

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