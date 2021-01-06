مدير ميناء الحريقة: حرس المنشآت النفطية أنهوا إضرابهم بعد تعطيل شحن مليون برميل

أكد مدير ميناء الحريقة النفطي، اليوم الأربعاء، إن حرس المنشآت النفطية بالميناء النفطي أنهوا اعتصامهم الذين أعلنوا أمس بسبب مطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال رجب سحنون مدير ميناء الحريقة النفطي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «رويترز»، أن اعتصام حرس المنشآت النفطية تسبب في تعطل تحميل شحنة حجمها مليون برميل.

وأضاف مدير الميناء لرويترز إن ناقلة كانت تنتظر التحميل سيمكنها دخول الميناء في وقت مبكر من يوم الخميس.

وأكد وكيل شحن محلي أنه كان من المقرر تحميل الشحنة البالغة مليون برميل على متن الناقلة (أوليمبك فايتر) التابعة لشركة يونيبك لتجارة السلع.

أعلنت مجموعة تابعة لحرس المنشآت النفطية بسرية الحريقة طبرق عن إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهر سبتمبر الماضي.

وألقت المجموعة التابعة لحرس المنشآت النفطية بيانا مرئيا عبر مقطع فيديو أكدت فيه أن جهاز حرس المنشآت النفطية الشرقية ونيابة عن الجهاز في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى يعلن لجميع الأجهزة المسؤولة في الدولة عن إيقاف تصدير النفط عبر مسار الحريقة طبرق.

وأكد البيان أن عملية إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة سيظل مستمرا حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة صرف جميع مرتباتهم التي توقفت منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

وأوضح البيان أن قطع المرتبات طيلة الفترة الماضية تم لأسباب لا علاقة بحرس المنشآت النفطية بها، مؤكدين أن عملية إيقاف تصدير النفط تم رعاية الأهالي وأعيان القبائل.