في الذكرى الأولى لتحريرها.. “أعيان سرت” يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية

أكد أعيان سرت دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية والمحافظة على أمن ليبيا.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم أمس الأربعاء بمجمع قاعات واقادوقو بالذكرى الأولى لتحرير مدينة سرت وتأبين شهداء غرفة العمليات لتحرير غرب سرت.

وحضر الاحتفال الكبير كل من اللواء عبدالله نور الدين مدير إدارة العمليات العسكرية، واللواء أحمد سالم آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت، واللواء المبروك المقرض مدير إدارة الآليات العسكرية، واللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، وعميد الهادى الديب مدير إدارة المراسم العسكرية، وعدد من القيادات والضباط بالقوات المسلحة العربية الليبية وعدد من القيادات الأمنية.

كما حضر الاحتفالية لمراسم التأبين رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس التسييري للبلدية عبدالعالى هيبلو ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومندوب عن المنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت، وعدد من مدراء المؤسسات الخدمية والصحية بسرت، وعدد من عمداء الكليات بجامعة سرت، وأسر الشهداء والمفقودين بسرت، وأسر شهداء غرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وألقيت خلال مراسم التأبين عدد من الكلمات التي أكدت أن مدينة سرت هي التي جمعت كل الليبيين وهي مدينة القبيلة الواحدة، وترحموا فى كلماتهم على شهداء غرفة عمليات تحرير غرب سرت.

كما تم تكريم أسر الشهداء بدروع التضحية والفداء، وأهدت أسر الشهداء لغرفة عمليات تحرير غرب سرت درعا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.