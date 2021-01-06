الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بعملية تبادل المحتجزين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها الكبير بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والاسري فيما بين طرفي النزاع ، والذي تم تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمساعي و جهودٍ المشائخ والحكماء والأعيان.

وقالت اللجنة إن العملية تعتبر خطوة جد إيجابية في إطار إبدا حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين ، والذي يأتي نتيجة الإلتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار .

وأكدت على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والاسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكلاً كامل ، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني.

كما طالبت الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ، من مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الإلتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس ، وكذلك للإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الاجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .

وحثت اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) على الإسراع في إستكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي والتي تمثل أبرز مقررات إتفاق وقف إطلاق النار، وطالبتها باستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية ، وكذلك وقف جميع خروقات حضر التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح ، وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيجه وتسعي إلى التصعيد العسكرى ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا