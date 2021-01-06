ليبيا الان

ترامب يغرد على «تويتر» بعد اقتحام أنصاره «الكابيتول»

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إن الأحداث التي شهدتها واشنطن الأربعاء «تحدث عندما يتم تجريد انتصار ساحق مقدس في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي من الوطنيين العظام الذين عوملوا معاملة سيئة وغير عادلة لفترة طويلة»، في إشارة إلى اقتحام عدد كبير من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «عودوا إلى المنزل بحب وسلام. وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد!».

وفي وقت سابق قال الرئيس ترامب لمناصريه «أشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى بيوتكم في أمن وأمان»، وذلك في تسجيل مصور بعد ساعات من الاقتحام. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الديمقراطية الامريكية والغربية مثل الديمقراطية العربية ملوخية ومهلبية اونطجية وغير نزيهة بدليل فى جميع هذه الديمقراطية من يمثل الشعب من يملك المال لينفقه فى الانتخابات وتجد فى مجتمعاتنا النائمة ان غالبية نواب البرلمان من الحيتان او تابعين لهم بينما غالبية الشعب غلابة فكيف يمصل الحيتان فى البرلمان الغلابة وفى امريكا المال السياسى يتحكم فى اختيار النواب وتحكم لوبيات محترفة مثل اللوبى الصهيونى فى صناعة القرار اما مايقوله ترامب من تزوير الانتخايات فهو صحيح فهى اكثر تزويرا من انتخابتنا العربية حيث تتميز ديمقراطينا العربية القشرة بشكل افضل حيث يقوم الناخب بالادلاء بصوته خلف ستارة واللعب كله فى الفرز فى السر وتطلع النتيجة مظبطة . اما فى امريكا فنفس غباوة الاخوان حيث تنقسم الانتخابات الى نوعين تصويت صحيح سرى خلف ستائر فى لجان الانتخابات وهذا فاز به ترامب واخر على طريقة البطاقة الدوارة عندنا والتى تباع بالمال بينما فى امريكا انتخابات بريدية سهل التلاعب بها والتصويت حتى للاموات ويمكن لصاحب اى شركة ان يشترى اصوات العاملين ليوقعوا على استمارات التصويت حسب رغبته سواء اغراء بالمال او التهديد بالفصل حيث لا توجد اى سرية فى الانتخابات !! فلتسقط الديمقراطية الوهمية الامريكية

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