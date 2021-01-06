ترامب يغرد على «تويتر» بعد اقتحام أنصاره «الكابيتول»

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إن الأحداث التي شهدتها واشنطن الأربعاء «تحدث عندما يتم تجريد انتصار ساحق مقدس في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي من الوطنيين العظام الذين عوملوا معاملة سيئة وغير عادلة لفترة طويلة»، في إشارة إلى اقتحام عدد كبير من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «عودوا إلى المنزل بحب وسلام. وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد!».

وفي وقت سابق قال الرئيس ترامب لمناصريه «أشعر بألمكم، ولكن عليكم الذهاب إلى بيوتكم في أمن وأمان»، وذلك في تسجيل مصور بعد ساعات من الاقتحام. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

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