حويلي: هناك تقارب في مقترحات اللجنة الاستشارية بنسبة 60%

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد القاد حويلي أن المهمة الرئيسة للجنة الإستشارية هي اختيار الآلية التي سيصوت بها ملتقى الحوار لاختيار السلطة التنفيذية، مستبعدًا أن تتجاوز اللجنة مهامها وتتجه لاختيار الأسماء.

وأضاف حويلي في تصريح إعلامي أن مهمة اللجنة محددة ويفترض منها الوصول لنتيجة خلال أسبوعين فقط، لتحويل الحلول التي تم الاتفاق عليها للجلسة العامة لأعضاء الملتقى لاختيار السلطة التنفيذية وتحديد الأسماء، معتبرًا أنها فرصة يجب أن يستغلها أعضاء الحوار والبعثة لجعل الحوار ليبيًا – ليبيًا وعدم التدخل به.

وأضاف أن الأطراف الخارجية تسعى للحفاظ على مصالحها، وهي التي رفضت الخيار الثاني الذي وضع لاختيار السلطة وحصل على 39 صوتًا بأغلبية، مبينا أنه عند التقاء الليبيين وجهًا لوجه تتم حل المشاكل، خاصة في ظل وجود أدوات ودول تستعملهم دون علمهم.

ولفت إلى أن اللجنة الاستشارية بدأت اجتماعاها وهناك تقارب في وجهات النظر بشأن المقترحات بنسبة 60%، مبينًا أن الاستفتاء على الدستور يواجه مشاكل كبيرة، وهناك إمكانية بأن يتم تمرير الدستور بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، ويرقى الإعلان الدستوري كدستور مؤقت دون استفتاء، بحكم أن الهيئة منتخبة على أن يعدل الدستور مباشرة بعد التئام أول سلطة تشريعية جديدة منتخبة، معتبرا ذلك أفضل وأيسر الطرق للوصول لانتخابات في 24 ديسمبر.

وأِشار حويلي إلى أن عملية الاستفتاء أصبح الوقت ضيقا بالنسبة لها لأن المفوضية بحاجة لـ6 أشهر لتوعية الشعب الليبي ليعرف على ماذا سيستفتى بحسب تعبيره.

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