بوخشيم: تركيا تحرك قواتها لتطويق مناطق النفط في الجنوب الغربي

قال المحلل السياسي صالح بوخشيم أمس الأربعاء، إن تركيا حرّكت إحدى أذرعها المسلحة في غرب ليبيا، بعد إصدار أوامرها إلى آمر مليشيات المنطقة الغربية، ليحرك قواته إلى مدينة غدامس بموازاة الحدود الجزائرية.

وأوضح بوخشيم، أن معلومات وصلته من مدينة غدامس، بأن آمر ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي، يحاول أن تكون قواته على استعداد لمساندة أي قوة تريد التحرك في الجنوب الغربي، خاصة في مدينتي أوباري وسبها، بحيث تشكّل قواته مع هذه العناصر طوقًا على مناطق النفط، في حقلي الشرارة والفيل.

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