كعوان و العبيدي .. تحالف جديد لانتشال عقيلة و باشاغا من غياهب النسيان

فيما تصاعدت الدعوات في ليبيا لانتخابات مبكرة، وسط تراجع شعبية القيادات الموجودة حاليا على رأس المؤسسات السياسية التي فشلت في انتشال ليبيا من أزمتها، سارع أصحاب المصالح إلى إجراء تحالفات فيما بينهما البعض حتى و إن اختلفت ايدولوجيتهم السياسية على أمل الحفاظ على المناصب و البقاء على هرم السلطة في المرحلة القادمة.

وبحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن تحالفا جديدا تم في الخفاء بين الإخواني نزار كعوان من جهة و بين بوبكر عيسى العبيدي أبرز أنصار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة المرج ، للتأثير على مسار الحوار السياسي و إطالة أمد الأزمة في ليبيا.

و يقضي التحالف الجديد بالضغط على البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز، بتخويل اللجنة الاستشارية سلطة ترشيح الشخصيات المفترض أن تقود ليبيا في المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، و أرجعت التسريبات هذا المخطط إلى ضعف حظوظ عقيلة صالح و حليفه الخفي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا في الفوز بمنصبي رئيس المجلس الرئاسي و رئي الحكومة على التوالي، بعدما تراجعت أسهمهما في الشارع الليبي بشدة في الأيام الأخيرة رغم محاولات الثنائي لتلميع نفسهما على أمل إعادة تصدر المشهد من جديد.

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