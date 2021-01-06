وكالة «غلوبال بلاتس» الأمريكية تحذر من انعكاس الانسداد السياسي على سوق النفط الليبي

حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» الأميركية من انعكاس الانسداد السياسي على سوق النفط بعدما فاجأ الارتفاع الأخير في إلانتاج الليبي الكثيرين ، لكن مع تعثر الحوار قد يجد عضو «أوبك» مرة أخرى صعوبة في الحفاظ على هذه المستويات في عام 2021.

وقال محللون ومسؤولون مقيمون في ليبيا لـ«غلوبال بلاتس» الأربعاء إن تقلبات الإنتاج في ليبيا أصبحت هي القاعدة في السنوات القليلة الماضية ، وما لم يتم التوصل إلى حل سياسي دائم أوسع في عام 2021، فمن المحتمل حدوث مزيد من التقلبات.

ويتوقع المحللون طريقًا طويلًا وعرًا ، حيث سيتعين على الفصيلين في نهاية المطاف تقديم تنازلات كبيرة لليبيا لتحقيق حل سياسي شامل في هذا العام. وتتوقع الوكالة الأميركية أن يحافظ الإنتاج الليبي على 1.2 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2021 ، لكنه قال إن استقرار الإنتاج في عام 2021 “بعيد كل البعد عن اليقين”.

وقالت في مذكرة حديثة «الصراع في ليبيا لم يتم حله بعد ويمكن أن يتفكك بسرعة مرة أخرى في عام 2021».

وقال المحلل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة «فيريسك مابليكروفت» هاميش كينير «استمرار إنتاج النفط مرهون بموافقة الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على اتفاقية تقاسم الإيرادات». ويرى المحلل أن «ذلك يحتاج إلى تقديم تنازلات من كلا الجانبين».