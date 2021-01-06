السيد رئيس مجلس الوزراء يُجري زيارة لمعرض بنغازي للكتّاب

بنغازي 06 يناير 2021 (وال)- أجرى السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء، جولة داخل أروقة معرض بنغازي للكتّاب الذي ترعاه الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

هذا واطلّع السيد الرئيس على العناوين المعروضة في المعرض، بما يُؤكد اهتمام الحكومة بقطاع النشر والتوزيع والثقافة في مختلف مناحي الحياة.

ويقام المعرض داخل أروقة معرض بنغازي الدولي؛ بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام وبلدية بنغازي، وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وشهد المعرض إقبالا منقطع النظير، وجرت خلاله العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة، بمشاركة العديد من المبدعين والمثقفين والأدباء والكتّاب والفنانين والصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الأكاديميين والطلاب.

وأبدى السيد الرئيس ارتياحه التام للمعرض، مؤكدًا على ضرورة العمل على انتظامه بشكل سنوي، ما يُعزز الثقافة لدى أبناء المجتمع الليبي، ويفيد الباحثين والطلاب الدراسات العليا، وذلك من خلال تزويدهم بآلاف العناوين في شتى صنوف المعرفة. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال