السيد رئيس مجلس الوزراء يُجري جولة على مشاريع الحكومة في إعادة الملامح التاريخية لمدينة بنغازي

بنغازي 06 يناير 2021 (وال)- أجرى السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الهامة التي تُعيد جزءًا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي والمتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مُطلعًا على نسب إنجاز هذه المشاريع وسيّر عملها.

هذا واستهل السيد الرئيس جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في موضعه التاريخي بوسط مدينة بنغازي، تقديرًا لهذا الرمز الوطني للجهاد والمقاومة، كما تفقد السيد الرئيس سيّر العمل بالمشروع، مؤكدًا على ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح، لما لشيخ الشهداء من تاريخ في الدفاع عن الأرض والعرض لابد أن يرسخ في أذهان كافة الأجيال.

وشملت جولة السيد الرئيس أعمال الصيانة للحدائق المجاورة للضريح والواقعة في نطاقه، مؤكدًا على ضرورة إنجازها بإتقان هي الأخرى، لتكتمل الشكل الجمالي لهذا المعلم، كما أجرى سيادته جولة تفقدية بمشروع صيانة دار الكتب الوطنية وسيّر العمل به، مؤكدًا على تاريخية المكان ورمزيته، باعتبارها معلمًا من معالم المدينة إضافة إلى كونها مقرًا رسميًا للإيداع القانوني للمصنفات المعدة للنشر، وحفظ كافة المؤلفات والإبداع الليبي.

ويقع مبنى دار الكتب الوطني بوسط مدينة بنغازي، على مساحة هكتار ونصف الهكتار، وقد تم إنشائه في العام 1972 م، ليتم افتتاحها بعد سبع سنوات في العام 1979 ميلادي، وتعرض مقر المكتبة للدمار؛ بسبب تحصن الجماعات الإرهابية في المنطقة قبل دحرها على أيدي القوات المسلحة العربية الليبية.

وعلى الفور قرّر السيد الرئيس إدخال مشروع المكتبة ومختلف المعالم التاريخية للمدينة، ضمن مشاريع الصيانة حتى تعود المدينة بحلتها المعهودة على عكس ما أرادت الجماعات الإرهابية جعلها خرابًا ودمارًا. (وال- بنغازي) ر ت

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