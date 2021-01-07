عاجل// بيلوسي: سنرى في جلسة الكونغرس إن كان المعارضون للانتخابات سيغيرون رأيهم

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن جلسة الكونغرس ستكشف إن كان المعارضون سيغيرون رأيهم في نتائج الانتخابات أم لا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن جلسة الكونغرس ستكشف إن كان المعارضون سيغيرون رأيهم في نتائج الانتخابات أم لا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الانتخابات الامريكية مزورة ولا ينكر هذا الا جاحد فشرط اى انتخابات سرية التصويت وهذا يحدث فى لجان الانتخابات بينما هذا غير متوفر فى التصويت اليريدى حيث يمكن شراء الاصوات او الضغط على المرشحين للتصويت امام صاحب المصلحة ثم ارسالها بالبريد !!!
الحل الغاء نتائج التصويت البريدى واعادة التصويت السرى لمت صوتوا بالبريد وامام لجان انتخابية تتوفر فيها السرية
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