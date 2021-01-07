عاجل// بيلوسي: سنرى في جلسة الكونغرس إن كان المعارضون للانتخابات سيغيرون رأيهم

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن جلسة الكونغرس ستكشف إن كان المعارضون سيغيرون رأيهم في نتائج الانتخابات أم لا.

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