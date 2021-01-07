السيد رئيس مجلس الوزراء يطلع على احتياجات بلدية خليج السدرة وسيّر عملها

بنغازي 06 يناير 2021 (وال)- بحث السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء، سيّر العمل ببلدية خليج السدرة، مطلعًا على الأوضاع الخدمية والمعيشية لسكانها.

وذلك خلال اجتماع عقده سيادته في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الحميد الأطيوش، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي، ناقش خلالها سيادته أبرز احتياجاتها وكافة المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات إيجاد الحلول اللازمة لها.

وأكد السيد الرئيس أن مجلس الوزراء سيُلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف مناطق بلدية خليج السدرة.

وناقش السيد الرئيس سيّر عمل جهاز الحرس البلدي في البلدية، مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاته حتى يتمكن من تنفيذ مهامه المناطة به داخل نطاق اختصاص البلدية. (وال- بنغازي) ر ت

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