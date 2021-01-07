«الشيوخ» الأميركي يرفض بـ«أغلبية ساحقة» الاعتراض على فوز بايدن بالرئاسة

رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى «كونغرس».

وصوت المجلس بأغلبية 93 عضوا مقابل 6 أعضاء ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في أريزونا، حسب وكالة «فرانس برس».

وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم، وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي «كونغرس»، (النواب والشيوخ)، أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.

يذكر أن نائب الرئيس مايك بنس استهل الجلسة بالتنديد بـ«أعمال العنف» التي شهدها مقرّ «كونغرس»، معبرا عن أسفه لهذا «اليوم المظلم».

وقال بنس: «حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى (كونغرس)، ها هم ممثّلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور».

اقتحام أنصار ترامب مبنى «كونغرس»

وعصر الأربعاء، اقتحم متظاهرون مؤيّدون لترامب مبنى «كونغرس»، وعطّلوا جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات، وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية، واستعادت السيطرة على المبنى بعد نحو أربع ساعات.

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها ترامب احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات التي ما زال يصرّ على أنّها «سرقت» منه.

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وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات، شدّد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس «لن يتم ترهيبه»، مضيفا: «لقد حاولوا تعطيل ديموقراطيتنا وفشلوا».

من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ ما جرى الأربعاء هو نتيجة «كلمات وأكاذيب» دونالد ترامب وستترك «لطخة لن تمحى بسهولة».

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