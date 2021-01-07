“صنع الله” يُشارك في الاجتماع الوزاري الـ 13 لمنظمة “أوبك+”

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في الاجتماع الوزاري رقم “13” لتحالف “أوبك+”، وذلك عبر الانترنت.

وتناول الاجتماع تقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، إضافة إلى التأكيد على إبقاء معدلات الانتاج الحالية، كما هي عليه لمعظم الدول الأعضاء في التحالف، وذلك حتى نهاية مارس من هذا العام، مع الاستمرار في استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات؛ نظرًا للظروف التي تمرّ بها هذه الدول.

وفي ظل استمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة “كورونا”؛ فقد بادرت المملكة العربية السعودية بتخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي يصل إلى مليون برميل يوميًا خلال شهريْ فبراير ومارس؛ لدعم استقرار السوق، كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري القادم في بداية شهر مارس 2021.

يشار إلى أن تحالف “أوبك+”، الذي يضمّ 23 دولة قد قرّر، في السابق، تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9,7 مليون برميل في اليوم، اعتبارًا من مايو 2020، وتم تعديل التخفيض إلى 7,7 مليون برميل في اليوم، اعتبارًا من أغسطس 2020، ثم إلى 7,2 مليون برميل في اليوم، اعتبارًا من بداية يناير 2021.

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