«فيصل الشريف»: ترامب كان يحضر للإنقلاب منذ أن دعم «عدوان حفتر»

علق فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «باحث وأكاديمي»، على حالة الفوضى والهرج التي وقعت في مقر الكونغرس الأمريكي إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن.

وقال «الشريف» المعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، عبر منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، “فقط ليعرف ساسة الولايات المتحدة، بأن رئيسهم كان يحضر للإنقلاب على ديمقراطيتهم، منذ أن وصف السيسي بالدكتاتور المفضل، ودعم عدوان الانقلابي حفتر”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد دعا أنصاره للاحتشاد في العاصمة واشنطن للاعتراض على تصديق الكونغرس على نتائج انتخابات الرئاسة التي خسر فيها أمام جو بايدن، وفي النهاية نجح أنصار ترامب في اقتحام مقر الكونغرس وتجمعوا في البهو ليهتفوا باسم ترامب ضد بايدن.