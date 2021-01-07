«الشكري» يدعو رجال الأعمال لشراء مبنى مركز المخطوطات والتنازل عنه لصالح المركز

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، رجال الأعمال لشراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالبا إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يفعلها رجال الاعمال الوطنيين من باب مسئوليتهم الاجتماعية فيتنادون من أجل شراء مبنى المركز الوطني للمخطوطات التاريخية (الذاكرة التاريخية لشعبنا) والتنازل عنه لصالح المركز”.

يشار إلى أن الجهة المالكة لمبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وهي هيئة الأوقاف، قد أمهلت القائمين على المركز ثلاثة أيام، بحسب المتداول في الأخبار، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، وكانت الاوقاف قد طالبت المركز الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريا.