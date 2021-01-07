استعراض خطة إصلاح شركة الكهرباء خلال اجتماع الجمعية العمومية

استعرض مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خطة الإصلاح، وتشمل برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج، وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل خفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أمس الأربعاء، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول المختصون من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج خطة إصلاح وتنمية قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة المعتمدة من الجمعية العمومية العام 2018، وتحتوي برامج منها «إنشاء هيئه تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد قانون الكهرباء، وتحسين قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة، وتنمية الموارد البشرية».

مطالبة مجلس إدارة الشركة بإعداد ميزانية تقديرية

وأكد المجتمعون الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الكهرباء وتحديث الدراسات والخطط والمساهمة في إدارة وتنفيذ خارطة الطريق؛ لإصلاح وتنميته وتطوير قطاع الكهرباء، ومطالبة الشركة بإعداد خطه تفصيلية لخارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء وتقديمها للجمعية العمومية ولامجلس الرئاسي لاعتمادها.

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كما طالبوا مجلس إدارة الشركة الإسراع في إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطه الإصلاح والتنمية، واستكمال أعمال الصيانة والعمرات والتجديد لوحدات التوليد بالشبكة العامة، وتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها أخير، وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة طبقا للخطط و البرامج المعتمدة طبقا للمقترح المعد من قبل الوكالة الأميركية.

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