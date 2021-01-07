البعثة الأممية ترحب بتبادل الأسرى برعاية لجنة الـ10 وتدعو للإسراع بفتح الطريق الساحلي

ليبيا – رحّبت البعثة الأممية في ليبيا أشد الترحيب بتبادل 35 محتجزًا برعاية اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في مدينة الشويرف.

وأكد بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أن هذا التبادل الرسمي بين القوات المسلحة والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثل واحدًا من إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وأتى نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل له.

وأضاف البيان أن هذه الروحية تحتّم دعوة كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية