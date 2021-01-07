مدير المستشفى الجامعي طرابلس: نعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية

ليبيا – اشتكى مدير المستشفى الجامعي طرابلس نبيل العجيلي من نقص أدوية التخدير والتمريض، قائلًا إن العناصر الطبية الأجنبية المساعدة تركت العمل، فيما انتقلت العناصر الطبية المحلية إلى المستوصفات.

العجيلي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن المستشفى بحاجة إلى 4 آلاف جرعة كيماوي، فيما لم يَجرِ توفير سوى 200 جرعة فقط.

وبيّن أن معظم التخصصات مهددة بالإغلاق؛ لأنها تحتاج إلى إمكانيات مادية وإمداد من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات دون توقف ووفق الاحتياج.

العجيلي أشار إلى أن الأطباء الجدد الذين جرى تعيينهم في المستشفى لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين، رغم استمرارهم في العمل إلى حد هذه اللحظة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية