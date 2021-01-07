لتسهيل الاستحقاق الانتخابي.. “مركز السلام” للبحوث يقدّم جملة توصيات

حثّ “مركز السلام” للبحوث والدراسات ودعم القرار، على تنفيذ جملة من التوصيات الضرورية، في خضم جولات الحوار السياسي، التي يرى أنها تخدم المرحلة، وتساعد على تجاوز كثير من المشكلات.

وطالب المركز، في بيان صادر مساء الأربعاء، بالتعجيل في تفقّد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستكمال نواقصها وتوفير متطلباتها، والتأكيد على أهمية إنجاز قاعدة دستورية منضبطة؛ تقود وتحكم الاستحقاق الانتخابي، وإطلاق عملية تثقيفية عبر التلفزيونات الوطنية تستهدف توعية المواطن بالاستحقاق الانتخابي، وقوانينه، وقاعدته الدستورية، ومخرجاته.

وتطرق مركز “السلام” إلى الوضع الأمني، حيث أشار إلى أنه يشجّع على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتيْ “الداخلية” بالحكومة الليبية وحكومة “الوفاق” من أجل التجهيز المبكر والمشترك لضمان سلامة وسلاسة الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن ضرورة إشراك هيئة الأمم المتحدة كضامن ومراقب للعملية الانتخابية؛ كونها الجهة الراعية لمسارها العام ومَن اقترح مواعيدها.

البيان، الذي تضمن ست نقاط؛ اختتمه واضعوه، بالتشديد على أهمية دعم وتشجيع العملية السياسية، للوصول إلى مرحلة مستقرة يستعيد فيها الشعب توازنه ويوحّد فيها مؤسساته المُنقسِمة، وينجز فيها مصالحته الوطنية، ودستوره الدائم.

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