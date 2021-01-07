ويليامز تتابع تنفيذ سلة الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

ليبيا- عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة “ستيفاني ويليامز” اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأعضاء الـ3 في الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية.

بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع ضم الأعضاء الـ3، وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ فضلًا عن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرج بو مطاري، ونائب وزير المالية بالحكومة المؤقتة امراجع غيث، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مصطفى صنع الله.

وأضاف البيان أن الاجتماع تم تكريسه لواضعي السياسات الاقتصادية الليبيين ويهدف لمتابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في الـ14 والـ15 من ديسمبر الماضي، وحضره أيضًا القائم بأعمال وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق محمد الزيداني، وممثلون عن فرعي المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية