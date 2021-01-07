الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 7-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد البلاد اجواء دافئة نهاراً على اغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي مابين 18-23مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين 23-30 مْ.

واشارت النشرة الجوية الصادرة اليوم الخميس، إلى احتمال ظهور ضباب اثناء هذه الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع ان تتاثر مناطق الشمال الغربي اعتبارا من يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة حيث تسجل درجات الحرارة القصوى زيادة على معدلاتها الفصلية في مثل هذا التوقيت من السنة لتتجاوز 28مْ على اغلب المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار احياناً.

وبحسب النشرة فمن المتوقع ان تنخفض الحرارة بشكل تدريجي على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الاثنين القادم ويكون الانخفاض ملحوظ مع نهاية الاسبوع.

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