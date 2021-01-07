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الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 7-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد البلاد اجواء دافئة نهاراً على اغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي مابين 18-23مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين 23-30 مْ.

واشارت النشرة الجوية الصادرة اليوم الخميس، إلى احتمال ظهور ضباب اثناء هذه الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع ان تتاثر مناطق الشمال الغربي اعتبارا من يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة حيث تسجل درجات الحرارة القصوى زيادة على معدلاتها الفصلية في مثل هذا التوقيت من السنة لتتجاوز 28مْ على اغلب المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار احياناً.

وبحسب النشرة فمن المتوقع ان تنخفض الحرارة بشكل تدريجي على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الاثنين القادم ويكون الانخفاض ملحوظ مع نهاية الاسبوع.

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ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الليبية الجوية الموافق ليوم درجة التنبؤات درجة الحرارة الصغرى طقس اليوم صافيا ظهور بعض السحب صافي الى ظهور بعض السحب ظهور بعض 11 28 28 المدينة 10 13 11 الصغرى (م(اليوم 09 الحرارة العظمي (م(اليوم 25 24 26 صافية الى قليلة السحب صافية الى قليلة السحب صافي قليلة السحب الى قليلة هون غدامس أوبارى طقس مشمس دافئ صافية بعض السحب إلى ظهور بعض صافية إلى ظهور بعض طقس مشمس السحب مرزق القطرون 29 11 إلى ظهور صافيا إلى ظهور بعض السحب النشرات. 25 30 09 12 السرير تازربو الكفرة /عادل الغويل إبراهيم الرزاق إعداد /01/3102م الإصدار‏'‏
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