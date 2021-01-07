الثني في زيارة لمعرض بنغازي للكتاب

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الأربعاء جولة داخل أروقة معرض بنغازي للكتاب الذي ترعاه الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

واطلع الثني على العناوين المعروضة في المعرض بما يؤكد اهتمام الحكومة بقطاع النشر والتوزيع، والثقافة في مختلف مناحي الحياة.

ويقام المعرض داخل أروقة معرض بنغازي الدولي بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام وبلدية بنغازي، وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وشهد المعرض إقبالا منقطع النظير، وجرت خلاله العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة بمشاركة العديد من المبدعين والمثقفين والأدباء والكتاب والفنانين والصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الأكاديميين والطلاب.

وأبدى الثني ارتياحه التام للمعرض، مؤكدا على ضرورة العمل على انتظامه بشكل سنوي ما يعزز الثقافة لدى أبناء المجتمع الليبي، ويفيد البحاث وطلاب الدراسات العليا والدنيا من خلال تزويدهم بآلاف العناوين في شتى صنوف المعرفة.