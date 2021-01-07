لملوم: حريصون على احترام حقوق المرأة

استقبل وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم أمس الأربعاء، رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي، لمناقشة اختصاصات ومهام الوحدة التي تهدف في مجملها إلى تعزير حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة على مستوى كافة الصُعد.

وأكد لملوم خلال اللقاء، أن الوزارة حريصة على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها عموماً وحقوق المرأة خاصة، ولأجل ذلك تم استحداث وحدة لتمكين المرأة بالوزارة، كما أشار إلى أن المرأة حاضرة و بقوة في السلطة القضائية حيث وصلت نسبة النساء من أعضاء الهيئات القضائية إلى أكثر من 40%.