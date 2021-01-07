سحنون: اعتصام الحرس عطل شحن مليون برميل بميناء الحريقة النفطي

قال مدير ميناء الحريقة النفطي رجب سحنون، إن اعتصام حرس المنشآت النفطية تسبب في تعطل تحميل شحنة حجمها مليون برميل.

وأوضح سحنون، في تصريح صحفي، أن حرس المنشآت النفطية بالميناء أنهوا اعتصامهم الذي أعلنوا عنه احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم، مضيفا أن ناقلة كانت تنتظر التحميل وتعطل الأمر بسبب الاعتصام .

وأكد وكيل شحن محلي أنه كان من المقرر تحميل الشحنة البالغة مليون برميل على متن الناقلة (أوليمبك فايتر) التابعة لشركة يونيبك لتجارة السلع.

وكانت مجموعة تابعة لحرس المنشآت النفطية “سرية الحريقة” قد أعلنت عن إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهر سبتمبر الماضي.

وألقت المجموعة التابعة لحرس المنشآت النفطية بيانا مرئيا أكدت فيه أن جهاز حرس المنشآت النفطية الشرقية ونيابة عن الجهاز في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى يعلن لجميع الأجهزة المسؤولة في الدولة عن إيقاف تصدير النفط عبر مسار الحريقة طبرق.

وأكد البيان أن عملية إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة سيظل مستمرا حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة صرف جميع مرتباتهم التي توقفت منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

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