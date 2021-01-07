«أمن طرابلس»: العثور على مسروقات جهاز تطوير المباني الادارية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، العثور على مسروقات جهاز تطوير المباني الإدارية.

وتعود بداية الواقعة إلى رصد رجال مركز شرطة غوط الشعال عملية بيع لحواسب آلية وأجهزة كهربائية في محلات زرقاء اليمامة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبجمع المعلومات والتحري، اكتشف أن هذه الأحهزة تعود إلى جهاز تطوير المباني الإدارية، الذي تعرض قبل مدة لعملية سط.

وتوصل رجال الأمن إلى هوية الجاني في هذا الحادث، وألقت القبض عليه، كما استرجعت المسروقات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا