“البعثة” تعلن عن اجتماع للجنة الاستشارية بجنيف.. الأسبوع القادم

بعد أخبار عن احتمالية عقد لقاءات مباشرة بين أعضاء لجنة الحوار؛ أعلنت البعثة الأممية، يوم أمس، عقد اجتماعات مباشرة في جنيف، الأسبوع المقبل، لأعضاء اللجنة الاستشارية.

جاء هذا الإعلان؛ غداة توارد أخبار عن لقاءٍ مباشرٍ؛ سيُعقد في تونس أو في سويسرا، في السابع من هذا الشهر، غير أن مصدر مطلع قال لـ”218″ إن هذا الخيار تأجّل لما بعد تشكيل اللجنة الاستشارية.

وأكدت البعثة الأممية أن الأعضاء سيواصلون الحوار وعقد الاجتماعات؛ بحثًا عن حلول نهائية للمشكلات العالقة.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد أكدت على الحاجة الملحّة للخروج من انسداد الحوار الليبي الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الذي عقدته “وليامز”، الأربعاء، وتضمن استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار، وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.

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