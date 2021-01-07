«الدباشي»: نزعة التمسك بالسلطة لدى الحكام لا علاقة لها بالتحضر والتخلف

قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي: إن “ما حدث في العاصمة الامريكية واشنطن بشأن الانتخابات يوم أمس يؤكد أن سوء اختيار القيادة قد يؤدي الى كوارث ومعاناة حتى في الدول المتحضرة التي يحكمها القانون”.

وأضاف “الدباشي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “نزعة الدكتاتورية والتمسك بالسلطة لدى الحكام لا علاقة لها بالتحضر والتخلف”.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد دعا أنصاره للاحتشاد في العاصمة واشنطن للاعتراض على تصديق الكونغرس على نتائج انتخابات الرئاسة التي خسر فيها أمام جو بايدن، وفي النهاية نجح أنصار ترامب في اقتحام مقر الكونغرس وتجمعوا في البهو ليهتفوا باسم ترامب ضد بايدن.

وسادت حالة من الفوضى والهرج إثر اقتحام أنصار ترامب المبنى أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن.