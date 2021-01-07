الجراي يسلم مقر رقابة الجوازات بمنفذ طرابلس البحري

قام مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري محمد الجراي، أمس الأربعاء، بتسليم مقر لمكتب رقابة الجوازات بمنفذ ميناء طرابلس البحري.

وحضر مراسم التسليم، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المكلف يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ صلاح الحريزي، و مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة علي الترهوني، ومدير عام ميناء طرابلس البحري، ورئيس مركز الجمرك بميناء طرابلس البحري وعدد من رؤساء المكاتب الرقابية بالمنفذ.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الخطوة تأتي للرفع من قدرات منتسبي مكتب رقابة الجوازات في أداء مهامهم على أكمل وجه.