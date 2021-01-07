فرج: جميع أعضاء اللجنة الاستشارية مقتنعون بضرورة الوصول لآلية لاختيار السلطة التنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن اللجنة الإستشارية تشكلت على خلفية عدم التواصل لتوافق حول آلية واحدة، يتم بموجبها اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة.

فرج أشار خلال مداخلة عبر برنامج “آخر النهار” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللجنة تشكلت بـ 18 شخصً، مهامهم الوصول لآلية مقبولة، يمكن تمريرها من خلال الحوار السياسي بموافقة كبيرة واختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنه في الاجتماع الأول للجنة تم تحديد مدة أسبوعين فقط للوصول لصيغة معينة وجملة من الأفكار، مؤكدًا على أن جميع أعضاء اللجنة لديهم قناعة بأنه لا بد من الوصول لآلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية.

وتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعًا مباشرًا خلال الأسبوع القادم لمناقشة المقترحات، مبديًا أمله بأن يتم الوصول لصيغة نهائية للآلية التي ستعرض على الحوار السياسي.

كما نوّه إلى أن المسألة تتعلق بالوصول لآلية يتم بموجبها اختيار شاغلي المناصب العليا والسلطة التنفيذية، وآلية اللجنة تسير في اتجاه إنتاج الآلية ومحاولة الوصول لصيغة ملائمة، موضحًا أن الخلاف بالخصوص هو على اتجاهين، الأول يريد أن تتحكم الأقاليم كل واحد على حدة بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الاتجاه الآخر فينص على فتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، ليكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية