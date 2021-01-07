بلدية الخمس: نعاني من مشكلة تكدس القمامة نظرًا لدخول موظفي شركة النظافة في اعتصام

ليبيا – قال المتعاون في مكتب إعلام بلدية الخمس فاضل الفاضلي إن البلدية تعاني الآن من مشكلة تكدس القمامة؛ نظرًا لدخول موظفي شركة النظافة في اعتصام؛ لعدم تقاضيهم المرتبات منذ عام.

الفاضلي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أوضح أن أخر سيولة نقدية وصلت للمدينة كانت قبل 4 أشهر والوقود متوفر، واصفًا الوضع الأمني في المدينة بـ “الممتاز”، فالدوريات على مدار الساعة وعمليات السرقة وغيرها قلت بنسبة كبيرة على الفترات السابقة،على حد قوله.

وبين الفاضلي أن عدد المصابين بفيروس كورونا فالمدينة فاق الـ 2000 مصابٍ، وأن المواطنين ورجال الأعمال قاموا بإنشاء مبنيين خاصين بحالات العزل، ووزارة الصحة قامت بتوفير المواد اللازمة من أجهزة ومعدات.

الفاضلي أوضح أن مركز عزل “الخمس 1” يحمل 100 سرير، ومركز “الخمس 2” يحمل قرابة 50 سريرًا، وأن الاثنين ممتلئان بالحالات، ذاكرًا وجود عيادتين للكشف السريع عن كورونا، لافتًا أن عدد ساعات طرح الأحمال للكهرباء وسط المدينة تصل 6 ساعات يوميًا، أما في الضواحي فـ10 ساعات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية