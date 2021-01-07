المسماري: إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة

ليبيا – كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة سرت من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس قوات دولية أو قوات فصل.

المسماري أكد في لقاء مع “العربية الحدث” على أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتُّفق عليه في المفاوضات.

وأكد على أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثّل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة، في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة التسعين يومًا.

كما وصف هذه المهمة بأنها الأهم نحو حل الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية