جدول الرحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي

أعلن مطار بنينا الدولي، اليوم الخميس، عن جدول مواعيد الرحلات الجوية المغادرة من المطار .

وناشد المركز الاعلامي للمطار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات.

وطالب المركز المسافرين علي الرحلات الخارجية المُغادرة القاصدة مدينة الإسكندرية المصرية و مدينة دمشق السورية، بضرورة إجراء التحليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل موعد الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ، لافتا إلى أنه يُستثنى الأطفال الأقل من 12 عاماً.

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