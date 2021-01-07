مواصلات الوفاق تبحث مع شركة الكهرباء سبل إعادة توصيل الكهرباء لمطار طرابلس الدولي

ليبيا – ناقش وزير مواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق أمس الأربعاء مع المدير العام للشركة العامة للكهرباء المشاكل الفنية التي يعاني منها مطار طرابلس الدولي، الناتجة عن تلف خطوط الضغط العالي؛ نظرًا لوقوعها داخل مناطق الاشتباكات التي تعرضت لها المنطقة خلال السنوات الماضية.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات الى الآلية التي يمكن من خلالها إعادة توصيل الكهرباء لمطار طرابلس الدولي، وتم الاتفاق على توفير بعض خطوط الضغط العالي اللازمة للتشغيل من قبل الشركة العامة للكهرباء، على أن يتم إدراج المنظومة الكهربائية التي سيتم تركيبها بالمطار ضمن مشروعات إعادة تأهيل المطار.

واتفق المجتمعون على التنسيق لعقد اجتماع بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات يوم الأربعاء القادم، لاستكمال مناقشة بعض التفاصيل الفنية ووضع خطة عمل مناسبة لإرجاع الكهرباء للمطار والمنطقة المحيطة به.

هذا وحضر الاجتماع كل من: “مدير عام مطار طرابلس المكلف، ومدير مكتب صيانة المنظومات، ورئيس قسم الكهرباء بالمطار، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير إدارة مشروعات المطارات بالجهاز”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية