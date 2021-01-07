الكونغرس يصدق رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن 7 يناير 2021 (وال) -صدق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية (306) من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل (232) صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.

يشار أن الساعات الماضية، شهدت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية فوضى عارمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.( وال واشنطن) س خ.

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