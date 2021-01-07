«الخميسي»: الأوقاف تركت 9 آلاف عقار «وقف» وتريد  مقر مركز الدراسات التاريخية!

عبر الكاتب الصحفي الليبي أحمد الخميسي المختص بالاقتصاد عن استغرابه من إصرار الهيئة العامة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق على أخذ مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بحجة أنه “وقف” رغم وجود 9 آلاف عقار “وقف” من بينها مقر حكومة الوفاق في طرابلس

وقال الخميسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من تسعة ألف عقار وقف من بينها مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة هيئة الأوقاف تريد مقر مركز الدراسات التاريخية” في إِشارة لـ «المركز الليبي للمحفوظات»، مردفًا “انقذوا الهوية الوطنية”.

وكان محمد كرازه عميد المصورين الليبيين، قد دعا إلى الاعتصام لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من العبث بالوثائق وتاريخ الأجداد.

وقال كرازه في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعوة اعتصام لإنقاذ مركز التوثيق من العبث بالوثائق وتاريخ أجدادنا. المقر مهدد”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، قد دعا رجال الأعمال لشراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالبا إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يفعلها رجال الأعمال الوطنيين من باب مسئوليتهم الاجتماعية فيتنادون من أجل شراء مبنى المركز الوطني للمخطوطات التاريخية (الذاكرة التاريخية لشعبنا) والتنازل عنه لصالح المركز”.

يشار إلى أن الجهة المالكة لمبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وهي هيئة الأوقاف، قد أمهلت القائمين على المركز ثلاثة أيام، بحسب المتداول في الأخبار، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، وكانت الأوقاف قد طالبت المركز الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريا.