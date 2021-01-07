نوفا: اختفاء أحد ضباط بحرية الوفاق المتدربين في إيطاليا ودخوله بشكل غير قانوني للبلاد

ليبيا – أفاد تقرير إيطالي بأن أحد الضباط الليبيين الذين شاركوا في الدورة التدريبية للأمن في الأبيض المتوسط ​​التي روّجت لها الحكومة الإيطالية وفقًا لاتفاق عام 2017، ليس من الممكن تعقبه وأصبح سريًا رسميًا.

التقرير ذكر بحسب ما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية أن الغريب هو أن أحد الفنيين الذين اضطروا إلى ضمان هذا النوع من النشاط اعتبارًا من يناير دخل بشكل غير قانوني إلى إيطاليا.

وأضاف التقرير: “أن أحد الرجال لإحضار المهاجرين أو احتجازهم في ليبيا لا يريد العودة إلى ليبيا، فيما يعد الضابط الشاب مطلوبًا من قبل الشرطة الإيطالية منذ صباح 19 ديسمبر؛ أي لأنه لم يتم العثور عليه في الفندق في جايتا حيث كان يقيم مع زملائه الآخرين”.

هذا ووصلت المجموعة المكونة من 24 فردًا من البحرية الليبية إلى جايتا في منتصف نوفمبر، لمتابعة تدريب تقني مفيد لقيادة زوارق الدورية من إيطاليا جرى في القطاع البحري من الشرطة المالية في جايتا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية