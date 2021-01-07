عمومية الكهرباء تبحث خطة إصلاح وتطوير القطاع

ترأس رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء النائب عبد السلام كاجمان، الاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس الأربعاء، لمناقشة خارطة الطريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

و استعرض مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع، خطة الإصلاح التي تضم العديد من البرامج والمشروعات حسب القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية من خلال برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل تحسين أداء الشبكة العامة وخفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بما يتماشى والتطورات العالمية في هذا المجال.

فيما استعرض المختصون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج خطة إصلاح وتنمية قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التي تم الانتهاء من انجازها سنه 2018 التي اعتمدت من قبل الجمعية العمومية للشركة وتحتوي على عديد البرامج منها” إنشاء هيئه تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد قانون الكهرباء، وتحسين قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة، وتنمية الموارد البشرية وغيرها من البرامج التي تهدف لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا.