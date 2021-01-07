المحجوب يستقبل العسكريين الذين تم إطلاق سراحهم ضمن اتفاقية لجنة 5+5

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب المجموعة الثانية من العسكريين المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم ضمن اتفاقية لجنة 5+5 العسكرية بمدينة سرت.

وقال المحجوب خلال كلمة وجهها للعسكريين بمناسبة إطلاق سراحهم أمس الأربعاء أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر كلّفهم باستقبالهم وكلف لجنة خاصة لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم الصحية مضيفاً “أن القوات المسلحة لا تترك أبنائها ولا تترك جنودها ولا تترك ضباطها ولا تترك من في صفها”.

ولفت إلى أن ليبيا بلد مترامي الأطراف غني بالثروات سكانه قليلون ولكن رجالها عزائمهم شديدة .

وتابع “كل فرد في القوات المسلحة نحن نعتبره جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تعمل للحفاظ على سيادة ليبيا في تحقيق وحدتها وفي مقاومة العدو وفي مقارعة الاستعمار” .