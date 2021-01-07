التركاوي: الشعب الليبي ينتظر حل الأزمة في 2021

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 January, 2021

وصف عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي، الأوضاع في ليبيا بشكل عام يمكن بأنها “متخبطة ومزرية وكارثية” على الشعب الليبي. وقال التركاوي إن الشعب الليبي يأمل في أن يكون عام 2021 هو عام حل الأزمة الليبية وانتهاء المعاناة. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات المشهد الليبي خلال عام 2020 وما يأمله الليبيون خلال عام 2021 كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب خير الله التركاوي.

وبسؤاله عن أبرز التطورات على الساحة الليبية خلال عام 2020، علق التركاوي قائلا :” إن خلال سنة 2020 لم يكن هناك تطورات في ليبيا إلا شيء واحد وهو اجترار ملامح الخطة الأممية في المشهد الليبي المتخبط. كما إن ليبيا مازالت تعاني ولكن تطورات المشهد نهاية السنة ممكن أن تأتي بتطورات مختلفة بدخول سنة 2021 التي وربما تنهي معاناة الشعب الليبي”، وأضاف “أما على صعيد التطورات العسكرية فربما شهدت محادثات بشكل أكبر وأكثر وذلك مراعاة للسرية وطبيعة عملها، وهذا ما يجعلها أفضل، وربما تتمكن من إنهاء الخلافات بين الفرقاء لتصبح ليبيا بصوت واحد وبالتالي إمكانية حل مشكلة ليبيا”.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وصفها التركاوي بأنها متخبطة ومزرية وكارثية على الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الأوضاع العامة في ليبيا تعاني ولذلك الشعب يعاني من قلة السيولة وبالتالي تأثر في معيشتهم الحياتية، مبينا في الوقت ذاته أن كل الليبيين ينتظرون نهاية معاناتهم بدخول 2021.

وفي سياق الحديث عن التدخلات الخارجية في ليبيا خلال عام 2020 رأى التركاوي أن التدخلات الخارجية مازالت تقلق الشعب الليبي الذي يتنمى أن تنتهي وتكون في صالح ليبيا. كما أوضح أن ليبيا تعاني من التدخلات الخارجية ومنها تدخلات البعثة الأممية التي لم تتعامل مع جوهر المشكلة الليبية بل ساهمت في زيادة شرخ المجلس التشريعي الوحيد الا وهو مجلس النواب، وذلك من خلال لجان حواراتها الليبية في تونس وغيرها، وهذا ما جعل الشعب الليبي ينتظر أمل بروز حل من بعض دول المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2021.